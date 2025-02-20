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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Pistlerde yapılan karlı-buzlu saha temizleme operasyonu sonrasında seferler yeniden başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonunda aksamalar yaşandı. Kar araçlarını apronda yaptığı çalışmalar nedeniyle havalimanına inişler bir süre durdu. Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞ İPTALLERİ

Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihinde önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i, 21 Şubat için yapılmış olan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 22 Şubat günü ise uçuşların yüzde 30 oranında iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli

HAVALİMANINDAN AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve taksi yollarında karlı-buzlu saha temizleme operasyonu başlatılmıştır. Emniyetli hava trafik akışının sağlanması amacıyla uçuş operasyonları geçici olarak durdurulmuş olup, saha temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hava trafiği yeniden başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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