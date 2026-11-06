Doç. Dr. Gökçen Çatlı, dijitalleşmenin toplumsal etkilerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen KBÜ Kürsü programında, dijitalleşmenin birey ve toplum yaşamına etkileri ele alındı.

KBÜ Kürsü programında konuşan Doç. Dr. Gökçen Çatlı, dijitalleşmenin kimlik, kültürel değerler ve insan ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirerek yüz yüze iletişim ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin konuğu akademisyen, sosyolog ve yazar Doç. Dr. Gökçen Çatlı oldu.

Programın açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk milletinin tarih boyunca büyük devletler kurmasında bilimsel üstünlüğün önemli rol oynadığını belirtti.

Bilim alanında daha fazla üretim yapılması ve çalışılması gerektiğini vurgulayan Kırışık, ülkenin sahip olduğu huzur ortamının büyük fedakarlıklarla kazanıldığını, bu nedenle ülkeye ve millete karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Çatlı, "Sosyal Medyanın Kültürel Değerler, Kimlik ve İnsan İlişkileri Üzerindeki Etkisi" başlıklı konferans verdi. Dijitalleşme ve pandemi sürecinin bireyler ve toplumlar üzerindeki dönüştürücü etkisini saha verileriyle anlatan Çatlı, yüz yüze iletişimin azalmasının empati yeteneğini zayıflattığını kaydetti.

Türkiye'nin aile yapısı, empati ve vatan sevgisi gibi değerler sayesinde toplumsal açıdan dirençli olduğunu belirten Çatlı, sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Yalnızlaşmanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Çatlı, "Sevgi korur, birlikte olmak korur. Sosyal varlık olarak simülasyon alanında yalnızlaşmak insanı çok daha fazla zarara uğratır. O yüzden toplum oluş, birlikte oluş aslında insanı korur." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Rektör Kırışık, Genel Sekreter Lütfü Köm, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Kesgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Ömer Faruk Ballı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı program, Türk bayrağı takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı