Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doç. Dr. Gökçen Çatlı, dijitalleşmenin toplumsal etkilerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doç. Dr. Gökçen Çatlı, dijitalleşmenin toplumsal etkilerini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen KBÜ Kürsü programında, dijitalleşmenin birey ve toplum yaşamına etkileri ele alındı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen KBÜ Kürsü programında, dijitalleşmenin birey ve toplum yaşamına etkileri ele alındı.

KBÜ Kürsü programında konuşan Doç. Dr. Gökçen Çatlı, dijitalleşmenin kimlik, kültürel değerler ve insan ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirerek yüz yüze iletişim ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin konuğu akademisyen, sosyolog ve yazar Doç. Dr. Gökçen Çatlı oldu.

Programın açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk milletinin tarih boyunca büyük devletler kurmasında bilimsel üstünlüğün önemli rol oynadığını belirtti.

Bilim alanında daha fazla üretim yapılması ve çalışılması gerektiğini vurgulayan Kırışık, ülkenin sahip olduğu huzur ortamının büyük fedakarlıklarla kazanıldığını, bu nedenle ülkeye ve millete karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Çatlı, "Sosyal Medyanın Kültürel Değerler, Kimlik ve İnsan İlişkileri Üzerindeki Etkisi" başlıklı konferans verdi. Dijitalleşme ve pandemi sürecinin bireyler ve toplumlar üzerindeki dönüştürücü etkisini saha verileriyle anlatan Çatlı, yüz yüze iletişimin azalmasının empati yeteneğini zayıflattığını kaydetti.

Türkiye'nin aile yapısı, empati ve vatan sevgisi gibi değerler sayesinde toplumsal açıdan dirençli olduğunu belirten Çatlı, sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Yalnızlaşmanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Çatlı, "Sevgi korur, birlikte olmak korur. Sosyal varlık olarak simülasyon alanında yalnızlaşmak insanı çok daha fazla zarara uğratır. O yüzden toplum oluş, birlikte oluş aslında insanı korur." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Rektör Kırışık, Genel Sekreter Lütfü Köm, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Kesgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Ömer Faruk Ballı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı program, Türk bayrağı takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim47

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı45

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

Fenerbahçe'ye Emre müjdesi! TFF resmen açıkladı
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın

Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

2 öğretmenin öldürüldüğü köyde yas var! Eğitime ara verildi
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

Liverpool maçı öncesi söyledikleri ortaya çıktı
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı12

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani için karar verildi

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada22

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu