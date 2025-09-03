CHP'den Adalet Bakanı'na Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından, "Adalet Bakanı, hakkı ve haddi olmayarak mahkemelere Cumhuriyet Halk Partisi'nin tertemiz kurultayının iptali için karar vermeleri yönünde baskı yapmaktadır" dedi.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Adalet Bakanı, hakkı ve haddi olmayarak mahkemelere Cumhuriyet Halk Partisi'nin tertemiz kurultayının iptali için karar vermeleri yönünde baskı yapmaktadır. Bir yayında sorulara verdiği cevaplarda 'Her iki dava birbirini etkileyecek düzeyde' diyen Yılmaz Tunç, seçim hukuku konusunda cehaletini ve darbeci zihniyetini de ortaya koymuştur. Asliye hukuk mahkemelerinin görev ve yetki gaspında bulunamayacağı, anayasa ve kanunlar önünde gün gibi açıktır.

"Halkın iradesinin ve anayasal düzenin önüne set koyanları tarih yazıyor"

Tunç'a Genel Başkanımızın mesleğini küçümsemek yerine kendi görevi olan hukuku öğrenmesini ve halkın iradesini gasbedenlerden olmamasını tavsiye ederim. Hiç kimse unutmasın, halkın iradesinin ve anayasal düzenin önüne set koyanları tarih yazıyor. Haklı ve başı dik olanları da."