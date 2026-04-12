Gökçe Gökçen'den Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki: Bu Tutuklamanın Siyasi Olduğu Gün Gibi Ortadadır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ileri sürdü. Gökçen, benzer davalarda yargılananların tahliye edildiğini belirterek, Erkol'un tutuklanmasının hukuken savunulamaz olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin, "Benzer konuda yargılanan herkes tahliye edilmişken, ancak başka soruşturmalarla yedek tutuklamalar sadece siyasi kimliği olanlar açısından devreye alınmışken bu tutuklamanın siyasi olduğu gün gibi ortadadır" dedi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol tutuklandı. Görevi başında ve her gün programı belli olan, ifadeye çağrıldığında gidecek, yargılanmaktan hiçbir arkadaşımız gibi kaçmayacak olan il başkanımızı gözaltına alıp, İzmir'e götürüp tutuklamanın hukukla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur. Benzer konuda yargılanan herkes tahliye edilmişken, ancak başka soruşturmalarla yedek tutuklamalar sadece siyasi kimliği olanlar açısından devreye alınmışken bu tutuklamanın siyasi olduğu gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
