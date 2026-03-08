Haberler

Karadeniz somonunun koruyucu ağlarına kadın eli

Güncelleme:
Tokat'ta kurduğu atölyede balık üretim kafesleri için ağ hazırlayan Fikret Gökçen, somon balıklarının barajlardan dünya sofralarına ulaşmasına katkı sağlıyor. Gökçen, yılların deneyimini kullanarak bölgedeki balık çiftliklerine hizmet veriyor.

Tokat'ta kurduğu atölyede balık üretim kafesleri için ağ hazırlayan 56 yaşındaki Fikret Gökçen, yılların deneyimini Karadeniz ve Anadolu'daki balık çiftliklerine ulaştırıyor. Denizi olmayan Tokat'ta hazırlanan kafes ağları, özellikle baraj göllerinde yetiştirilen somon balıklarının üretim sürecinde önemli bir rol üstleniyor.

"Balıkçılık denizden barajlara kaydı"

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 26 yıl önce başladığı mesleğini Tokat'a taşıyan Gökçen, balık üretim tesislerinde kullanılan kafes ağlarını hazırlayarak bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Son yıllarda balık üretiminin denizlerden baraj göllerine kaydığını fark ettiklerini belirten Gökçen, Doğu bölgelerinde bu alanda üretim yapan atölye bulunmaması üzerine yaklaşık 5 yıl önce Tokat'ta kendi atölyelerini kurduklarını söyledi. Atölyede balık kafesleri için ağların talebe göre ölçülendirilip şekillendirildiğini ifade eden Gökçen, üretimin büyük bölümünün balık çiftliklerine gönderildiğini belirtti.

Karadeniz somonunun ağı Tokat'tan

Karadeniz'de yetiştirilen somon balıkları için kullanılan ağların önemli bir kısmının Tokat'taki atölyeden çıktığını dile getiren Gökçen, Tokat'ın coğrafi konumunun üretim ve dağıtım açısından avantaj sağladığını kaydetti. Gökçen, Artvin'den Kahramanmaraş'a kadar birçok noktadaki balık üretim tesislerine ağ gönderdiklerini belirterek, Türkiye'de bu işi yapan atölye sayısının oldukça az olduğunu, Milas, İzmir ve Antalya'nın ardından Elazığ'da da benzer üretim noktalarının bulunduğunu sözlerine ekledi. - TOKAT

