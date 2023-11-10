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Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor. Yurdun her yerinde, her noktasında saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.