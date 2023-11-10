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Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

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Eğitim Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor. Yurdun her yerinde, her noktasında saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

HAYAT DURDU!

İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen o görüntüler;

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Türkiye Eğitim Yaşam Güncel Haberler

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