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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıgül, 16 Ekim'den bu yana linç edildiğini savunarak, "İşlemediğim suç, uğramadığım iftira kalmadı. Sonunu görmeden hüküm vermeyin" dedi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ile haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme iddiaları yer aldı.

SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkındaki fezlekeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, 16 Ekim'den bu yana hedef alındığını belirterek bazı medya mensuplarının iddialarla iftiraları birbirine karıştırdığını savundu.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 Ekim’den beridir linç ediliyorum. İşlemediğim suç, uğramadığım iftira kalmadı.

Bazı medya mensupları, iddiayla iftirayı aynı havanda dövdüler, çocuğun cinsel istismarı gibi şerefsizce bir çamuru dahi üstüme attılar.

Dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakkında fezleke düzenlenen ilk milletvekili ben değilim, sonuncusu da ben olmayacağım.

Kim neyin peşinde, kim neyin hesabını yapıyor, kim neden telaşlanıyor bilmiyorum…

Bırakın bu süreç, Anayasamız ve TBMM İç Tüzüğü hükümlerine göre yürüsün, sonunu görmeden hüküm vermeyin…"

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