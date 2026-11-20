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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltındaki 9 şüphelinin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına karar verildi.

Filo Denizcilik'e bağlı FiloJet yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batması ile ilgili aralarında gemi kaptanı, şirket yetkilileri ve mürettebatın da bulunduğu 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, bugüne kadar "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması yöneltilen 9 şüphelinin, elde edilen delilleri, dinlenilen tanıkları ve kaza sırasındaki davranışlarını göz önüne alarak "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme 9 kişi hakkında 3 gün ek gözaltı süresi vererek duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

Şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirilişleri sırasında kazazede yakınları tepki gösterdi.

Girne'deki geminin batması

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Denizcilik'e ait "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA