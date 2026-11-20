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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladığı Gündem Özel programında fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında iki adet 200 liralık ve bir adet 50 liralık banknot gösteren Babacan, eski Merkez Bankası yöneticilerinin imzalarına dikkat çekti.

"DÖRT TANESİ YA TUTUKLU YA ADLİ KONTROLDE"

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci, Emrah Şener ve Taha Çakmak ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun isimlerini gündeme getiren Babacan, söz konusu kişilerin farklı adli süreçlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Babacan, "Yani şu paramızın halen bir düşünün ya. Banknotların ne hale geldiğine bir bakın. Şu anda 200 liralık ve 50 liralık banknotta imzası olan insanlardan tam dört tanesi ya tutuklu ya adli kontrolde ya hakkında soruşturma var" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI'NIN BU PARALARI TOPLAMASI LAZIM"

Paranın bir ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve itibarını temsil ettiğini vurgulayan Babacan, üzerlerinde söz konusu yöneticilerin imzaları bulunan banknotların tedavülden kaldırılması gerektiğini savundu.

Babacan, "Para egemenliğin sembolüdür. Bağımsızlığın sembolüdür. Para o ülkenin itibarıdır. Eğer para güven demekse Merkez Bankası'nın bir an önce bunları toplaması lazım. Yeni para bas. Bu imzalı paraların toplanması lazım" dedi.

"BUNLARI KİM GETİRDİ BU GÖREVE?"

Eski Merkez Bankası yöneticilerinin atanma süreçlerini de eleştiren Babacan, atamaların siyasi sorumluluğuna işaret ederek, "Peki, bunları görevlendiren kim? Bunları kim getirdi bu göreve? Tek imza dedim ya, tek imza" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi