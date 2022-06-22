Düzce Belediyesi Haberleri - Düzce Belediyesi Haber - Haberler

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Düzce Belediyesi Haberleri

Düzce Belediyesi haber, Düzce Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bu durakta yok yok

Bu durakta yok yok

Düzce Belediyesi - Dün 14:42
Millet Bahçesinde sabah sporu

Millet Bahçesinde sabah sporu

Düzce Belediyesi - Dün 10:22
Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce Belediyesi - 21.06.2022
Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

Düzce Belediyesi - 20.06.2022
Okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Düzce Belediyesi - 20.06.2022
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi

Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi

Düzce Belediyesi - 20.06.2022
Düzce 7. bisiklet baharında yüzlerce pedal döndü

Düzce 7. bisiklet baharında yüzlerce pedal döndü

Düzce Belediyesi - 20.06.2022
Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi

Belediye Başkanı Özlü'den haftasonu denetimi

Düzce Belediyesi - 19.06.2022
Bir kursla hayatları değişti

Bir kursla hayatları değişti

Düzce Belediyesi - 19.06.2022
Bölgesel istihdama katkı sağlanacak

Bölgesel istihdama katkı sağlanacak

Düzce Belediyesi - 17.06.2022
Özlü'den iş dünyasına çağrı 'Düzce için çalışalım'

Özlü'den iş dünyasına çağrı "Düzce için çalışalım"

Düzce Belediyesi - 17.06.2022
Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı

Stanttan elde edilen gelirle elektrikli motor alındı

Düzce Belediyesi - 17.06.2022
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Düzce Belediyesi - 17.06.2022
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

Düzce Belediyesi - 17.06.2022
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

Düzce Belediyesi - 16.06.2022
MÜSİAD istişare toplantısında bir araya geldi

MÜSİAD istişare toplantısında bir araya geldi

Düzce Belediyesi - 16.06.2022
Çocuklar oyunda anneler kursta

Çocuklar oyunda anneler kursta

Düzce Belediyesi - 15.06.2022
Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı

Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı

Düzce Belediyesi - 15.06.2022
Otomobilde saatlerce aradılar, yaramaz kedi bakın nasıl çıktı

Otomobilde saatlerce aradılar, yaramaz kedi bakın nasıl çıktı

Düzce Belediyesi - 13.06.2022
Düzce Belediyesi kısırlaştırarak sağlıklaştırıyor

Düzce Belediyesi kısırlaştırarak sağlıklaştırıyor

Düzce Belediyesi - 13.06.2022
Düzce'de kedi kurtarma operasyonu

Düzce'de kedi kurtarma operasyonu

Düzce Belediyesi - 13.06.2022
İnşaat halindeki binaya yıldırım düştü

İnşaat halindeki binaya yıldırım düştü

Düzce Belediyesi - 11.06.2022
Şıralık tekrar spor alanı oldu

Şıralık tekrar spor alanı oldu

Düzce Belediyesi - 10.06.2022
Düzce'de kavşaklara yeni düzenleme

Düzce'de kavşaklara yeni düzenleme

Düzce Belediyesi - 09.06.2022
Bisiklete zarar veren 3 kişi gözlem altına alındı

Bisiklete zarar veren 3 kişi gözlem altına alındı

Düzce Belediyesi - 08.06.2022
Düzce mezbahanesi 10 yıllığına kiralandı

Düzce mezbahanesi 10 yıllığına kiralandı

Düzce Belediyesi - 08.06.2022
Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Düzce Belediyesi - 08.06.2022
Resim ve mektup yarışması tamamlandı

Resim ve mektup yarışması tamamlandı

Düzce Belediyesi - 07.06.2022
Bisikleti tekmeleyerek kıran gençlere belediyeden tepki: 'Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı'

Bisikleti tekmeleyerek kıran gençlere belediyeden tepki: "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı"

Düzce Belediyesi - 07.06.2022
Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

Çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor

Düzce Belediyesi - 07.06.2022
Meclis 12 gündem maddesini görüştü

Meclis 12 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediyesi - 07.06.2022
Hedef 10 bin sporcu

Hedef 10 bin sporcu

Düzce Belediyesi - 06.06.2022
53 yaşında gelen güzellik tacı

53 yaşında gelen güzellik tacı

Düzce Belediyesi - 06.06.2022
Belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu

Belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu

Düzce Belediyesi - 06.06.2022
Fatih Erbakan: 'Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var'

Fatih Erbakan: "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var"

Düzce Belediyesi - 04.06.2022
İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

Düzce Belediyesi - 04.06.2022
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, 'Düzce Otları Bereket Festivali'ne katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce Otları Bereket Festivali"ne katıldı

Düzce Belediyesi - 03.06.2022
Dilendirilen küçük kız: 'Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti'

Dilendirilen küçük kız: "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti"

Düzce Belediyesi - 02.06.2022
Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı

Düzce Belediyesi - 02.06.2022
Düzce'ye 10 bin 81 kişilik stat

Düzce'ye 10 bin 81 kişilik stat

Düzce Belediyesi - 01.06.2022
Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı

Düzce Belediyesi - 31.05.2022
Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezen akademisyenler, tiyatronun tarihi dokusuna hayran kaldı

Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezen akademisyenler, tiyatronun tarihi dokusuna hayran kaldı

Düzce Belediyesi - 29.05.2022
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

Düzce Belediyesi - 26.05.2022
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı

Düzce Belediyesi - 26.05.2022
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

Düzce Belediyesi - 25.05.2022
Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar

Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar

Düzce Belediyesi - 25.05.2022
Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 2 bin yıl sonra ilk kez oyun sahnelendi

Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 2 bin yıl sonra ilk kez oyun sahnelendi

Düzce Belediyesi - 24.05.2022
ANTİK KENT TİYATROSU 2 BİN YIL SONRA SEYİRCİ İLE BULUŞTU

ANTİK KENT TİYATROSU 2 BİN YIL SONRA SEYİRCİ İLE BULUŞTU

Düzce Belediyesi - 24.05.2022
Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler

Düzce Belediyesi - 24.05.2022
Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce'ye geldi

Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce'ye geldi

Düzce Belediyesi - 23.05.2022
Zabıtadan kan bağışına destek

Zabıtadan kan bağışına destek

Düzce Belediyesi - 23.05.2022
'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

'Bülent Bey'in Hikayesi' oyunu Düzce'de sahnelendi

Düzce Belediyesi - 22.05.2022
DÜZCE TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE 'TEMİZ ŞEHİR DÜZCE' YAZARAK MESAJ VERDİLER

DÜZCE TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE 'TEMİZ ŞEHİR DÜZCE' YAZARAK MESAJ VERDİLER

Düzce Belediyesi - 22.05.2022
Oğluyla aynı yıl mezun olan resim öğretmeni, kendini kursiyerlere adadı

Oğluyla aynı yıl mezun olan resim öğretmeni, kendini kursiyerlere adadı

Düzce Belediyesi - 21.05.2022
Belediyede görev değişimi

Belediyede görev değişimi

Düzce Belediyesi - 20.05.2022
Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

Düzce Belediyesi - 20.05.2022
Fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Düzce Belediyesi - 19.05.2022
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Düzce Belediyesi - 19.05.2022
Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi

Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi

Düzce Belediyesi - 19.05.2022
Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek

Düzce'de evlerden toplanacak atık ilaçlar bertaraf edilecek

Düzce Belediyesi - 18.05.2022
Antik Kent'te, arkeologların tarih mesaisi sürüyor

Antik Kent'te, arkeologların tarih mesaisi sürüyor

Düzce Belediyesi - 18.05.2022
Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu

Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu

Düzce Belediyesi - 18.05.2022
BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI

BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Sulama aracı küle döndü

Sulama aracı küle döndü

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Aile Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı

Aile Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Düzce'de şehir çöplüğünde çıkan yangın söndürüldü

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Düzce Belediyesinden ulaşıma hem gelir, hem mazot desteği

Düzce Belediyesinden ulaşıma hem gelir, hem mazot desteği

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Düzceli Yaren Sala, Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında 63 kiloda şampiyon oldu

Düzceli Yaren Sala, Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında 63 kiloda şampiyon oldu

Düzce Belediyesi - 17.05.2022
Düzce'de 15 günde 5 köpek sahiplendirildi

Düzce'de 15 günde 5 köpek sahiplendirildi

Düzce Belediyesi - 16.05.2022
Son dakika haber: Temsili asker olacak özel bireylere asker kınası yakıldı

Son dakika haber: Temsili asker olacak özel bireylere asker kınası yakıldı

Düzce Belediyesi - 15.05.2022
Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce Belediyesi - 15.05.2022
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi

DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi

Düzce Belediyesi - 14.05.2022
Yedek stadın tribünleri boyanıyor

Yedek stadın tribünleri boyanıyor

Düzce Belediyesi - 14.05.2022
Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu'na büyük ödül

Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu'na büyük ödül

Düzce Belediyesi - 14.05.2022
Kazdıkça heyecanlandıran Konuralp, Efes'e rakip oldu

Kazdıkça heyecanlandıran Konuralp, Efes'e rakip oldu

Düzce Belediyesi - 12.05.2022
İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Düzce Belediyesi - 12.05.2022
Jandarma ekipleri özel öğrencilerle birlikte eğlendi

Jandarma ekipleri özel öğrencilerle birlikte eğlendi

Düzce Belediyesi - 12.05.2022
Baharı eğlenerek karşıladılar

Baharı eğlenerek karşıladılar

Düzce Belediyesi - 11.05.2022
Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

Düzce Belediyesi - 10.05.2022
AFAD çalışanları ücretsiz kullanacak

AFAD çalışanları ücretsiz kullanacak

Düzce Belediyesi - 10.05.2022
Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu

Huzurevinde anneler günü renkli görüntülere sahne oldu

Düzce Belediyesi - 09.05.2022
Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

Düzce Belediyesi - 08.05.2022
Anlamlı günde özel annelere ziyaret

Anlamlı günde özel annelere ziyaret

Düzce Belediyesi - 08.05.2022
Düzce'de villa yangını

Düzce'de villa yangını

Düzce Belediyesi - 07.05.2022
Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu

Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu

Düzce Belediyesi - 07.05.2022
Düzce Belediyesi halkın ihtiyaçlarına merhem oldu

Düzce Belediyesi halkın ihtiyaçlarına merhem oldu

Düzce Belediyesi - 06.05.2022
Düzce Meclisi 13 gündem ile toplandı

Düzce Meclisi 13 gündem ile toplandı

Düzce Belediyesi - 06.05.2022
Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

Düzce Belediyesi - 05.05.2022
'Batı Karadeniz'in Efesi'nde' heyecanlandıran keşif

"Batı Karadeniz'in Efesi'nde" heyecanlandıran keşif

Düzce Belediyesi - 04.05.2022
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

Düzce Belediyesi - 03.05.2022
Bayrama görevleri başında girdiler

Bayrama görevleri başında girdiler

Düzce Belediyesi - 02.05.2022
Mezarlıkta kuran ziyafeti

Mezarlıkta kuran ziyafeti

Düzce Belediyesi - 01.05.2022
Kaza yaptığı araçta sıkışan kadını, itfaiyeci eşi kurtardı

Kaza yaptığı araçta sıkışan kadını, itfaiyeci eşi kurtardı

Düzce Belediyesi - 30.04.2022
Başkan Özlü işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Başkan Özlü işçi ve emekçilerin gününü kutladı

Düzce Belediyesi - 30.04.2022
Yalnız ve sahipsiz değiller

Yalnız ve sahipsiz değiller

Düzce Belediyesi - 29.04.2022
Düzce Belediyesinden atıl otobüs açıklaması

Düzce Belediyesinden atıl otobüs açıklaması

Düzce Belediyesi - 29.04.2022
AKP'li Düzce Belediyesi'ne Ait 30'dan Fazla Belediye Otobüsü, Boş Alana Çekilip Hizmet Dışı Bırakıldı

AKP'li Düzce Belediyesi'ne Ait 30'dan Fazla Belediye Otobüsü, Boş Alana Çekilip Hizmet Dışı Bırakıldı

Düzce Belediyesi - 29.04.2022
Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

Düzce Belediyesi - 29.04.2022
Valilikte siren sesleri yükseldi

Valilikte siren sesleri yükseldi

Düzce Belediyesi - 28.04.2022
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