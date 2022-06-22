Düzce Belediyesi Haberleri - Düzce Belediyesi Haber - Haberler

Düzce Belediyesi Haberleri
Düzce Belediyesi haber, Düzce Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı
Bisikleti tekmeleyerek kıran gençlere belediyeden tepki: "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce Otları Bereket Festivali"ne katıldı
Dilendirilen küçük kız: "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti"
Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı
Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezen akademisyenler, tiyatronun tarihi dokusuna hayran kaldı
Oğluyla aynı yıl mezun olan resim öğretmeni, kendini kursiyerlere adadı
Düzceli Yaren Sala, Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında 63 kiloda şampiyon oldu
Son dakika haber: Temsili asker olacak özel bireylere asker kınası yakıldı
AKP'li Düzce Belediyesi'ne Ait 30'dan Fazla Belediye Otobüsü, Boş Alana Çekilip Hizmet Dışı Bırakıldı
Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi