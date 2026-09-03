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Başkan Özlü'den Zabıta Haftası'nda Tespih Sürprizi

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Zabıta Haftası" nedeniyle personeli ziyaret etti ve tespih hediye etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Zabıta Haftası" nedeniyle personeli ziyaret etti ve tespih hediye etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özlü, Zabıta Müdürlüğü'nün Darıcı Mahallesi'ndeki hizmet binasını ziyaret etti.

Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve diğer çalışanlar tarafından karşılanan Özlü, zabıta personeliyle sohbet etti, şehirde düzeni sağlama ve vatandaşların huzurunu koruma konularında önemli rol oynayan personele gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Hizmet binasındaki birimleri de gezen Başkan Özlü, Düzce'nin düzenli ve planlı şehir olması için zabıta personelinin katkısının büyük olduğunu belirterek, "İşimizi iyi yapıyoruz ve çok çalışıyoruz. Bu temel bir kural. Allah size güzel hizmetler sunmayı nasip etsin." dedi.

Özlü, Zabıta Haftası dolayısıyla personele tespih hediye etti.

Zabıta Müdürü Yıldırım da teşekkür ederek, "Zabıta Müdürlüğü'nün daha önce kendi binası olmamıştı. Sizin döneminizde bu binayı bize tahsis ettiğiniz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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