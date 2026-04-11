Haberler

Düzce'de itfaiye ekipleri kanaldan çıkardıkları 2 kedi yavrusunu kalp masajıyla kurtardı

Düzce'de itfaiye ekipleri kanaldan çıkardıkları 2 kedi yavrusunu kalp masajıyla kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de yürüyüş yapan bir babaanne ve torunu, kanala düşen iki kedi yavrusunu kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kedileri sudan çıkarıp kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Yavrular, tedavi için Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürüldü.

Düzce'de düştükleri kanaldan itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kedi yavrusu, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp'te yürüyüş yapan babaanne ile torunu, kedi sesi duymaları üzerine 2 kedi yavrusunun kanala düştüğünü gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalda yaşam mücadelesi veren kedileri önce sudan çıkardı, ardından kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülen yavrular tedavi altına alındı.

Burada veteriner muayenesinden geçirilen kedilerin vücut ısıları, kurulandıktan sonra normale döndü.

Kedi yavrularına iyileşene kadar yoğun bakım ünitesinde bakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

