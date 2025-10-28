Düzce'de Bayrağa Gösterilen Hassasiyet Sosyal Deneyle Gözler Önüne Serildi

Musa KESKİN/DÜZCE, –DÜZCE Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal deney gerçekleştirdi. Deneyde Düzceliler, Türk bayrağına gösterdikleri hassasiyetle dikkat çekti.

Şehir merkezinde zabıta ekipleri, bayrak asma çalışması sırasında vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada görevli personel, elindeki bayrağı bilerek elinden kaçırdı. Sosyal deney kapsamında bayrağın yere düşmemesi için önlem alınmıştı. Ancak vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için hemen müdahale ettiği anlar kameralarla kaydedildi. Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü.