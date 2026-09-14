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Düzce'de kapı fabrikasında yangın

Düzce'de kapı fabrikasında yangın
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BAŞKAN ÖZLÜ: ÖNEMLİ OLAN CAN KAYBININ OLMAMASIKapı fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürerken, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÖNEMLİ OLAN CAN KAYBININ OLMAMASI

Kapı fabrikasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürerken, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Özlü, yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini belirterek, "Ekiplerimiz burada yangını söndürme çalışmalarına girişiyorlar. Bize gelen ilk ihbar D-100 kara yoluna yakın olduğu için D-100 kara yolundan görenlerin belediyemize bildirmesiyle itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Biliyorsunuz bütün gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Düzce Belediyesi her zaman söylediğim gibi bölgesinin en güçlü itfaiyesidir. Fakat bize yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım. Burada bulunan arkadaşlarla, burada bulunan komşularla görüştüğümüzde bu fabrikada zaman zaman ufak çaplı yangınların olduğunu ifade ettiler. Tabii şu anda sebebini bilmiyoruz. İlk aşamada amacımız yangının söndürülmesi. Yangının söndürülmesinden sonra bizim uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar. Ama gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz. Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim. Fabrika sahiplerine ve Düzce'mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerini inşallah bu akşam tamamlayacağız" dedi.

İTFAİYE ERİ YARALANDI

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarında görev alan bir itfaiye eri ise, üzerine çatıdan parçaların düşmesi sonucu yaralandı. İtfaiye eri, sağlık ekibi tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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