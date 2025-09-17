Düzce'de Kadınlarda Egzersiz Projesi Başlatıldı

Düzce'de "Kadınlarda Egzersizin Yaşlanma Karşıtı Etkileri" projesinin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, her yaştan vatandaşa yönelik sosyal projelerin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Kurum içi işbirliği sayesinde özellikle kadınlara yönelik hazırlanan spor kompleks ve çalışmalara bir yenisinin eklendiğinin kaydedildiği açıklamada, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çalışkan tarafından hazırlanan "Kadınlarda Egzersizin Yaşlanma Karşıtı Etkileri" projesinin belediyenin ev sahipliğinde uygulanacağı bildirildi.

Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Çalışkan, Düzceli kadınlar için belirli zaman aralığı içinde kişiye özel egzersiz uygulamaları yapılacağını ve hareketin insan doğasının bir gereği olduğunu kaydetti.

Bu gerekliliğin kalp, kemik sağlığı, hormon dengesi ve psikolojik rahatlık açısından önem taşıdığını belirten Çalışkan, "Egzersizin kadınlarda yaşlanmayı geciktirdiği birçok bilimsel araştırmayla literatüre girdi. Bu konuda Iğdır Üniversitesi ve şehirdeki kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı çalışmalar yaptık. Şimdi Düzce'de de Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün destekleriyle bu projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışkan, sürecin detaylarını da paylaşarak, belirlenen dönem sonunda fiziksel değişimlerin verilerle karşılaştırılacağını sözlerine ekledi.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın Eşi Pınar Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce'deki kurumlarda görev alan kadınlar, kadın sporcu ve antrenörler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.