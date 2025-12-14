Haberler

Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizlettirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediyesi, iş elbisesiyle çevreyi kirlettiği belirlenen bir kişi hakkında cezai işlem başlattı. Olayın belediye personeliyle bir ilgisi olmadığı açıklandı. Kirlenen alanın temizlenmesi sağlandı.

Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Uzunmustafa Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliliği olayıyla ilgili olarak çöpleri bırakan kişinin belediye personeli olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mahallede elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöplerin ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığının ve olayı Hamza G'nin gerçekleştirdiğinin zabıta ekiplerince tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığının belirlendiğinin kaydedildiği açıklama şunlar kaydedildi:

"İş kıyafetini ise belediyemizde görevli bir yakınından temin ettiği tespit edilmiştir. İş kıyafetini yakınına veren personelimiz hakkında ise kurum içi soruşturma başlatılmıştır. Zabıta ekiplerimizce yakalanan Hamza G. için belediye encümenince cezai işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı düzenlenmiş olup, kirlettiği alan kendisine temizletilmiştir. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden belediyemiz, benzer olaylara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Düzce Belediyesi olarak çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz vermeyeceğiz. Benzer durumlarda çevreyi kirleten şahıslara cezai işlemin yanı sıra, kirlettikleri alanın da bizzat çevreyi kirleten şahıslar tarafından temizletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, can kaybı var
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
title