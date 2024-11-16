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Düzce Belediyesi Çalışanları Antik Kentteki Kazı Çalışmalarına Katılıyor

Düzce Belediyesi Çalışanları Antik Kentteki Kazı Çalışmalarına Katılıyor
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Düzce Belediyesinin tüm birim çalışanları, milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına destek veriyor. 2019'dan bu yana süren çalışmalarda önemli eserler ortaya çıkarıldı.

Düzce Belediyesinin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Yaklaşık 5 yılda büyük aşama kaydedilen çalışmalarda Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü gibi önemli eserler bulundu. Bölgede son olarak Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologlar gözetiminde dönüşümlü destek veriyor.

Her hafta sonu belediyeden farklı birimin destek verdiği kazı çalışmalarına son olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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