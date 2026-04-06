Düzce Belediyesinden kent merkezinde faaliyet gösteren AVM'ye ilişkin açıklama Açıklaması

Düzce Belediyesi, kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde yangın güvenliği önlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığını, verilen süre içinde gerekli tadilat işlemlerinin de tamamlanmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda Valilik tarafından belediyeye iletilen 31 Ocak 2025'teki yazı kapsamında, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinin imar, ruhsat ve yangın güvenliği açısından denetlenmesine yönelik sürecin geçen yılın 7 Mayıs tarihinde başladığı kaydedildi.

Bu çerçevede Krempark, Royal Gold ve Özdilek AVM'nin denetime tabi tutulduğu, yapılan incelemelerde tespit edilen eksiklerin giderilmesi için işletmelere süre tanındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu alışveriş merkezlerinden ikisinin düzenlemeleri mevzuata uygun şekilde yerine getirdiği, Krempark AVM'nin tanınan süreler içinde eksiklerini tamamlamadığından 27 Mayıs 2025 tarihinde mühürlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Krempark yönetiminin talebi üzerine alışveriş merkezi içinde faaliyet gösteren esnafın mağdur olmaması için tadilatların tamamlanması amacıyla 27 Mayıs'ta 30 gün, 24 Haziran'da 30 gün, 28 Temmuz'da 15 gün süre verildiği bildirdi.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dayanak gösterilerek 11 Eylül 2025'te işletmeye 31 Aralık 2025'e kadar ek süre tanındığı kaydedilen açıklamada, "2026 başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ticari faaliyet göstermemek koşuluyla tadilat için tekrar ek süre verildi. 2026 itibarıyla Krempark AVM'de yapılan denetimlerde, yangın güvenliği önlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı, verilen tadilat süresi içinde gerekli tadilat işlemlerinin tamamlanmadığı, belediyemize herhangi bir tamamlayıcı resmi başvuru ve müracaatın yapılmadığı ve ticari faaliyetini sürdürdüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, Krempark AVM'nin de yangın güvenliği tedbirlerini eksiksiz sağlamasının zorunlu olduğunun belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Günlük ziyaretçi sayısının yüksek olduğu Krempark AVM, mevcut durumuyla bu yükümlülükleri karşılamadığından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Düzce Belediyesi olarak, ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara uyma zorunluluğumuz kapsamında imar, ruhsat ve yangın mevzuatlarına uygunluğu sağlamak adına yaklaşık 1 yıldır devam eden bu süreçte AVM yönetimi tarafından suistimal edilen tutumumuzun sona erdiğini belirtmek isteriz. Royal Gold ve Özdilek AVM'ye mevzuata uygun davranışlarından dolayı teşekkür ederken, Krempark AVM yönetiminin kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan tutumunun özellikle Düzceli hemşehrilerimizi ve yapı içindeki esnafımızı mağdur edecek noktaya gelmiş olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bugünden itibaren bu denli hassas bir konuda Düzce Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına gereken tüm resmi adımları en kısa zamanda atacağımızı değerli Düzce kamuoyuna saygıyla arz ederiz."