Haberler

Düzce Belediyesinden çiftlere kırmızı halılı "Sevgililer Günü" sürprizi

Düzce Belediyesinden çiftlere kırmızı halılı 'Sevgililer Günü' sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediyesi, Sevgililer Günü öncesi yolda yürüyen çiftlerin önüne kırmızı halı sererek sürpriz yaptı. Çiftler, halıda yürüdükten sonra kırmızı gül hediye alırken, etkinlik anları fotoğraflandı.

Düzce Belediyesi, cumartesi günü kutlanacak "Sevgililer Günü" öncesi, yolda yürüyen çiftlerin önüne kırmızı halı sererek sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Sevgililer Günü dolayısıyla Millet Bahçesi içerisinde gizlenen ekipler buradan geçen çiftlerin önüne aniden kırmızı halı serdi.

Kırmızı halıyı karşılarında gören eş ve sevgililer ilk anda büyük şaşkınlık yaşadı. Üzerine basmaya tereddüt eden sevenler, kısa süre sonra el ele, kol kola kırmızı halıda yürüyerek sürprizin keyfini çıkardı.

Yürüyüşün sonunda çiftlere kırmızı gül hediye edilirken o anlara ait fotoğraflar da anında basılarak kendilerine hediye edildi.

Sürpriz yapılan 50 yıldır evli Nezaket ve Ali Özkal çifti, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençlik yıllarında sevgili olarak başlıyorsunuz ama zaman ilerledikçe, çoluk çocuğa karıştıkça sevgili konumu sevgide, saygıda, karşılıklı hürmette kusur etmeme yönünde bir gelişme göstermeli ki bizim gibi 50 yıla insanlar ulaşabilsinler. Biz 50 yıl birbirimizi imha değil, ihya etme yönünde çaba harcadık. Gençlere de bunu tavsiye ediyoruz." dedi.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var