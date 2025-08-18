Düzce'de Prusias Ad Hypium Antik Kenti Kazıları Sona Yaklaşıyor

Güncelleme:
Düzce Belediyesi'nin desteğiyle devam eden Prusias Ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmalarında sona gelindi. 2019'dan bu yana süren kazılarda tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı ve restorasyon projeleri uygulama aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Belediye bünyesindeki çeşitli müdürlüklerde görev yapan personeller, hafta sonlarında gönüllü olarak kazı alanında görev alarak tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Kazı çalışmaları kapsamında hafta sonu özel kalem, basın yayın ve halkla ilişkiler, yazı işleri ile insan kaynakları ve eğitim müdürlükleri ile Düzce Bilim Merkezi personeli görev aldı.

Arkeologlar denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda belediye personelleri gün boyunca kazı, toprak taşıma ve temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.

Kazılarda tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken restorasyon projesi de uygulama aşamasına geldi.

Tiyatro yapısının aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir alan haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
