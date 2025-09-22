Düzce Belediyesi'nden 2 Yaşındaki Melisa'ya Sürpriz Hediyeler
Düzce Belediyesi temizlik personeli, her gün çöp kamyonunu bekleyen 2 yaşındaki Melisa'ya oyuncak hediye etti. Küçük kızın mutluluğu aileyi de sevindirirken, belediye ekiplerine teşekkür edildi.
Düzce Belediyesi temizlik personeli, her gün evinin penceresinde çöp kamyonunu bekleyen 2 yaşındaki kıza oyuncak hediye etti.
Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Darıcı Mahallesi'nde her gün heyecanla evinin penceresinde çöp kamyonunun gelmesini bekleyen 2 yaşındaki Melisa'nın ilgisine kayıtsız kalmadı.
Çöp kamyonunu her gün olduğu gibi büyük bir sevinçle bekleyen Melisa'ya, evin önüne gelen temizlik görevlileri tarafından oyuncak hediye edildi.
Küçük kız aldığı hediyeyle mutlu olurken, aile de belediye ekiplerine bu anlamlı jest için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel