Düzce Belediyesi'nden 2 Yaşındaki Melisa'ya Sürpriz Hediyeler

Düzce Belediyesi temizlik personeli, her gün evinin penceresinde çöp kamyonunu bekleyen 2 yaşındaki kıza oyuncak hediye etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Darıcı Mahallesi'nde her gün heyecanla evinin penceresinde çöp kamyonunun gelmesini bekleyen 2 yaşındaki Melisa'nın ilgisine kayıtsız kalmadı.

Çöp kamyonunu her gün olduğu gibi büyük bir sevinçle bekleyen Melisa'ya, evin önüne gelen temizlik görevlileri tarafından oyuncak hediye edildi.

Küçük kız aldığı hediyeyle mutlu olurken, aile de belediye ekiplerine bu anlamlı jest için teşekkür etti.