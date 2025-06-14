Düzce İtfaiyesi'nde Babalar Günü Sürprizi

Düzce İtfaiyesi'nde Babalar Günü Sürprizi
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki personele, bir yangın tatbikatı sırasında Babalar Günü sürprizi yapıldı. İtfaiyeciler, çocuklarını itfaiyeci kıyafetleriyle ve çiçeklerle görerek duygusal anlar yaşadı.

DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personele, gittikleri yangın tatbikatında Babalar Günü sürprizi düzenlendi. Senaryo gereği mahsur kalan kişiyi kurtarmak için girdikleri binada, itfaiyeci kıyafeti giymiş çocuklarını ellerinde çiçekleriyle gören itfaiye personeli, duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikat gereği ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak üzere belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binaya girerek ilk olarak dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın dolabın içerisine bakmalarını istediği itfaiye erleri, dolabın kapağını açtıklarında kendi çocuklarının fotoğraflarını ve Babalar Günü ile ilgili yazdığı mesajları gördü. İtfaiyeci kıyafeti giyen çocuklar ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gitti. Karşısında çocuklarını gören itfaiyeciler, duygu dolu anlar yaşadı. Bir itfaiyecinin eşi de pusette bebeklerini getirdi.

'EN MUTLU OLDUĞUM BABALAR GÜNÜ OLDU'

İtfaiye eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şok oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum" dedi.

İtfaiye eri Emin İlhan ise "Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp, çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım. Onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum" diye konuştu.

FARUK ÖZLÜ DE İTFAİYECİLERİN BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de itfaiyecilerin Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş birisiyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın babalar gününü kutluyorum" dedi.( DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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