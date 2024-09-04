Düzce'de Korugöl Tabiat Parkı'nda Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Korugöl Tabiat Parkı'nda yol yapım çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte geçen yıl yapılan çalışmaların ardından milli park statüsüne kavuşturulan 32 hektar büyüklüğündeki Korugöl'de mesire alanları ve yürüyüş rotaları oluşturması için yatırımların devam ettiği kaydedildi.

Tabiat parkına ulaşımın sağlandığı 4 bin 500 metrelik yolun yapım çalışmalarının da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin maliyeti yarı yarıya üstlendiği çalışmalarda genişletilen ve altyapısı tamamlanan yolun üst yapısı silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) uygulamasıyla yapılıyor. Yol çalışmaları için bölgeye Düzce Belediyesi beton santrali üzerinden günde 12 kamyon beton sevk ediliyor. Yol çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Düzce'nin yeni turizm destinasyonu Korugöl'e daha kolay ve rahat bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak." ifadelerine yer verildi.