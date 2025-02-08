Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı

Düzce'de Kar Yağışı Sonrası Korugöl Tabiat Parkı Bembeyaz Bir Manzaraya Büründü

Düzce'de Kar Yağışı Sonrası Korugöl Tabiat Parkı Bembeyaz Bir Manzaraya Büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Korugöl Tabiat Parkı, büyüleyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Düzce Belediyesi ve diğer kurumların çevre düzenlemesiyle zenginleşen park, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla dikkat çekiyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Korugöl Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluştu.

Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl'de kar etkili oldu.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede seyrine doyumsuz kar manzarası ortaya çıktı.

Öte yandan Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimleri ile Akbıyıklar ve Asar köylerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar görüldü.

Kardüz, Pürenli, Saçmalıpınar yaylaları ile Şimşirlitepe, Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
img

Aylar sonra takıma dönmek istedi, aldığı yanıtla yıkıldı
img

Galatasaray'dan bir transfer daha
img

Lübnan'da yeni dönem!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

Özel'in Trump çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.