Düzce'de ücretsiz 'vücut analiz ölçüm' hizmeti veriliyor

Düzce'de başlatılan kampanya kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlar ücretsiz vücut analiz ölçümlerini yaptırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyası hayata geçirildi.

Millet Bahçesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşların toplam vücut ağırlığı, kas kütlesi, bölgesel kas ve yağ oranları, iç yağlanma ve vücut su miktarı ölçülerek detaylı analiz yapılıyor.

Son bir haftada yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği stantlarda ölçümleri yapılan vatandaşlara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuluyor.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de kampanya alanını ziyaret ederek ücretsiz ölçüm yaptırdı.

Sağlıklı yaşam çağrısı yapan Özlü, "Sağlıklı yaşam için ölç, fark et, hareket et." ifadesini kullandı.

Belediye bünyesinde hizmet veren spor tesisleri hakkında da vatandaşların bilgilendirildiği stantlar, ramazan boyunca açık kalacak.