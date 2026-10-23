Düzce'de Cumhuriyet'in 103. yılı DÜ'nün doğa yürüyüşüyle kutlandı

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Düzce'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, "Spor Dostu Kampüs" etkinlikleri kapsamında, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet'in önemi ve kazanımları üzerine farkındalık oluşturma, doğa sevgisi kazandırma ve spora teşvik etme amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk bayarakları ile Çakırlar mevkisinde Kalıcı Konutlar bölgesine kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinliğe, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, öğrenciler, idari ve akademik personel, Türk Kızılay Düzce Şubesi ve Düzce 99 Arama ve Kurtarma Derneği katıldı.

Kaynak: AA