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Düzce Belediyesi'nden Anneler Günü Sürprizi

Düzce Belediyesi'nden Anneler Günü Sürprizi
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Düzce Belediyesi, Anneler Günü öncesi kadın personeli çocuklarıyla buluşturdu. Kadın çalışanlar, belediyeden habersiz düzenlenen organizasyonla çocuklarıyla karşılaşarak duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Anneler Günü" öncesi, kadın personeli sürpriz şekilde çocuklarıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Anneler Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerde çalışan 8 kadın personel ve personelden habersiz şekilde çocuklarıyla irtibata geçildi.

Senaryo gereği, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bir proje hazırlığı yapıldığı ve proje ekibinde yer aldıkları bildirilen personel tek tek Kültür İşleri Müdürlüğü'nde toplantıya çağırıldı.

Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ile görüşen kadın personele, "yanınıza bir stajyer vereceğiz ve bu vereceğimiz stajyer, sizi gecenin 2'sinde arasa tepkiniz ne olur? Öğle yemeğinizi söylediniz, sizden izin almadan yemeğinizi yerse ne yaparsınız?" gibi sorular soruldu.

Sorulara şaşkınlıklarını gizlemeden samimiyetle cevap veren personel, "söz konusu stajyerle tanışmaları ister misin?" sorusuna "evet" dediklerinde odaya davet edilen ve ellerinde çiçekler olan çocuklarıyla karşılaştı.

Toplantı odasında çocuklarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Söz konusu anneler, hiç beklemedikleri bir anda böyle bir şeyle karşılaştıkları için çok şaşırdıklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Annelik hakkındaki duygularını paylaşan kadınlar, anneliği, "hiçbir tarifi olmayan, yaşamadan anlaşılamayacak bir özveri, fedakarlık ve ömür boyu süregelen sorumluluk" olarak niteledi.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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