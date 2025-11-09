Düzce'de 10 Kasım Video Etkisi: Atatürk'e Duygusal Saygı

DÜZCE'de Belediye tarafından 10 Kasım nedeniyle hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir video hazırladı. Anıt Park Meydanı'nda çekilen videoda, meydandan geçen vatandaşlardan kol saatini ayarlamaları için yardım istendi. O anların kayıt altına alındığından habersiz olan Düzceliler, saati ayarlamaya çalıştıkları anda saatin 09.05'te durduğunu fark etti. Vatandaşların yüz ifadelerine de yansıyan saygı ve özlem Atatürk'e duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşlar, 09.05' sizin için ne ifade ediyor sorusuna; "Şuan tüylerim diken diken oldu, bambaşka bir duygu, Atatürk için herkesin duygusu hemen hemen aynıdır. Bizim için akan sular duruyor, bir kadın olarak bana vermiş olduğu haklardan dolayı teşekkür etmek isterdim" yanıtını verdi.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören video, izleyenlerin takdirini toplarken birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaştı.