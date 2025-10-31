Haberler

Düzce Belediyesi'nde Stres Yönetimi Eğitimi

Güncelleme:
Düzce Belediyesi, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim teknikleri konularında bilgi verildi. Eğitime belediye yetkilileri ve SGK İl Müdürü de katıldı.

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde psikolog Öznur Karabaş tarafından verilen "stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim teknikleri" konusunda eğitim verildi.

İnteraktif olarak 2 gün boyunca, 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Faaliyete, Düzce Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, sahada çalışan ekip sorumluları katıldı.

SGK İl Müdürü Köroğlu, kayıt dışı istihdamla mücadeleyle ilgili bilgi verdi

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Belediyesi iştirak şirketlerin muhasebe sorumlularına kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin bilgi aktardı.

Düzce BelKA A.Ş. öncülüğünde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Köroğlu, sigortasızların, çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan yararlanamadığını kaydetti.

Toplantıya, Düzce BelKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.

