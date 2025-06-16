Düzce'de Otobüs Terminalinde Denetim Yapıldı

Düzce'de Otobüs Terminalinde Denetim Yapıldı
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerde belgeleri inceledi ve kurallara uyulması konusunda firmaları uyardı.

Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde, şehirlerarası otobüs terminaline yönelik düzenlenen denetimlere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı.

Ekipler, bilet satış gişeleri başta olmak üzere dükkanlar ve taksi yazıhanesinde evrak incelemesi gerçekleştirdi.

Otobüs firmalarını hareket saatlerinde uymaları ve otogar dışı yolcu indirip bindirmemeleri konusunda uyaran ekipler, firma ve araç sahiplerine cezai yaptırımla karşılaşmamaları için yazılı tebligatta bulunarak kuralları hatırlattı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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