Düzce'de Otobüs Terminalinde Denetim Yapıldı

Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalindeki işletmelerde denetim yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde, şehirlerarası otobüs terminaline yönelik düzenlenen denetimlere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli de katıldı.

Ekipler, bilet satış gişeleri başta olmak üzere dükkanlar ve taksi yazıhanesinde evrak incelemesi gerçekleştirdi.

Otobüs firmalarını hareket saatlerinde uymaları ve otogar dışı yolcu indirip bindirmemeleri konusunda uyaran ekipler, firma ve araç sahiplerine cezai yaptırımla karşılaşmamaları için yazılı tebligatta bulunarak kuralları hatırlattı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.