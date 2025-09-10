Düzce'de Kırtasiyelere Denetim: Uygunsuz Satışa Cezai İşlem

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla kentte okul ve kırtasiye malzemesi satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışım değerleri incelendi.

Yapılan denetimlerde uygunsuz ve etiketsiz satış yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.