Kusursuz Kafe'nin Yeni Yaşı Kutlandı

Kusursuz Kafe'nin Yeni Yaşı Kutlandı
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Düzce Belediyesi tarafından kurulan ve özel bireylerin istihdamını destekleyen Kusursuz Kafe, düzenlenen etkinlikle yeni yaşını kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, kafenin toplumsal farkındalık oluşturma misyonuna vurgu yaptı.

Düzce Belediyesi tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen, özel bireylerin işlettiği "Kusursuz Kafe"nin yeni yaşı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kentpark'ta bulunan Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen kutlamada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, kuruluşundan bugüne toplumsal farkındalık oluşturan kafeteryanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Kafeteryanın bugün yeni yaşını kutladıklarını ifade eden Kılıç, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bireylerin istihdamı için kurulan kafeteryamızda 17 personelimiz çalışmaktadır. Büyümeye devam edeceğiz. Düzcelileri kafeteryamıza bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından pasta kesildi, hatıra fotoğrafı çektirildi. Programa Beltur AŞ Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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