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Düzce Kreşin Miniklerinden Anlamlı Ziyaret

Düzce Kreşin Miniklerinden Anlamlı Ziyaret
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Düzce Belediyesi'ne bağlı Belka Kreş öğrencileri, Alzheimer hastalarını ziyaret ederek onlara çiçekler sundu ve sohbet etti. Bu etkinlik, küçüklerle yaşlılar arasında anlamlı bir bağ oluşturmayı hedefliyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşin öğrencileri, alzaymır hastalarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi kurum içi örnek buluşmalara imza atmaya devam ediyor. Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yine belediye bünyesinde hizmet veren Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakımevi'nden faydalanan yaşlılarla bir araya geldi.

Öğretmenleri eşliğinde yaşlıların ellerini öpen minikler, kendi tasarladıkları çiçekleri büyüklerine vererek onlarla sohbet etti.

Ziyarete eşlik eden belediye meclis üyeleri ise talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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