Haberler

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, Milli Takım Seçmelerine Hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, Milli Takım Seçmelerine Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, 6-13 yaş aralığındaki 25 sporcusuyla aralık ayında gerçekleştirilecek milli takım seçmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Aydın Akın, takımın büyük başarılar elde ettiğini ve hedeflerinin milli takım forması olduğunu belirtti.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, aralık ayında yapılacak milli takım seçmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akademi, salon sporlarının yanı sıra yüzmede de başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Yüzme takımı, aralık ayında yapılacak milli takım seçmeleri için hazırlıklarını Bahçeşehir Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor.

Hedeflerini milli takım forması olarak belirleyen 6-13 yaş aralığındaki 25 sporcu, kenti başarıyla temsil etmek için kulvarda boy gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Aydın Akın, branşın yaklaşık 3 yıldır aktif durumda olduğunu belirterek, "6-13 yaş arasında yaklaşık 25 sporcumuz var. Geçtiğimiz yıl Düzce adına büyük bir başarıya imza atarak 10 ve 11 yaş kategorilerinde Türkiye dereceleri elde ettik. Hedefimiz milli takım. Daha önce Düzce'de yakalanmamış bir başarıya doğru ilerliyoruz. Sporcularımızı Türkiye finallerine ve milli takım seçmelerine götüreceğiz. Türkiye'de sesimizi duyurmaya başladık, hedefimiz Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Yüzmeye 7 yaşında başladığını aktaran 12 yaşındaki Nefin Olur da "Geçen yıl 11 yaş şampiyonasında altın madalya kazandım. Bu yıl kasım ayında Türkiye finallerine, aralık ayında da milli takım seçmelerine katılacağım. En büyük hedefim milli takım sporcusu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak

Eğitimde köklü değişiklik! 3 yılda mezun olma imkanı geliyor
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.