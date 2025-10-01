Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, Milli Takım Seçmelerine Hazırlanıyor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Yüzme Takımı, aralık ayında yapılacak milli takım seçmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akademi, salon sporlarının yanı sıra yüzmede de başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Yüzme takımı, aralık ayında yapılacak milli takım seçmeleri için hazırlıklarını Bahçeşehir Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor.

Hedeflerini milli takım forması olarak belirleyen 6-13 yaş aralığındaki 25 sporcu, kenti başarıyla temsil etmek için kulvarda boy gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Aydın Akın, branşın yaklaşık 3 yıldır aktif durumda olduğunu belirterek, "6-13 yaş arasında yaklaşık 25 sporcumuz var. Geçtiğimiz yıl Düzce adına büyük bir başarıya imza atarak 10 ve 11 yaş kategorilerinde Türkiye dereceleri elde ettik. Hedefimiz milli takım. Daha önce Düzce'de yakalanmamış bir başarıya doğru ilerliyoruz. Sporcularımızı Türkiye finallerine ve milli takım seçmelerine götüreceğiz. Türkiye'de sesimizi duyurmaya başladık, hedefimiz Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Yüzmeye 7 yaşında başladığını aktaran 12 yaşındaki Nefin Olur da "Geçen yıl 11 yaş şampiyonasında altın madalya kazandım. Bu yıl kasım ayında Türkiye finallerine, aralık ayında da milli takım seçmelerine katılacağım. En büyük hedefim milli takım sporcusu olmak." değerlendirmesinde bulundu.