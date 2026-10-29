Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktı

Otobüste yolculara 29 Ekim sürprizi! Korku yerini gurura bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslediği belediye otobüsünde yolculara sürpriz yaptı. Montlarıyla kendilerini gizleyerek yolcuların arasına oturan bando takımı, bir anda Cumhuriyet marşlarını çalmaya başladı. Ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik eden yolcuların o anlardaki şaşkınlığı ve sevinci kameraya yansıdı.
- Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için 81 numaralı Üniversite-Hastane hattındaki otobüsü Türk bayraklarıyla donattı.
- Bando takımı üyeleri otobüste montlarıyla gizlenerek yolcuların arasına karıştı ve montlarını çıkarıp Cumhuriyet marşları çaldı.
- Yolculara Türk bayrakları dağıtıldı; bazı yolcular marşlara bayraklarla eşlik ederken bazıları anları cep telefonuyla kaydetti.
Düzce’de bir belediye otobüsüne binen yolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda unutamayacakları bir yolculuk yaptı. Yolcu sandıkları kişilerin bando takımı çıkması, otobüste duygusal anlara sahne oldu.
OTOBÜS TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında Ulaşım AŞ’ye ait 81 numaralı Üniversite-Hastane hattında çalışan otobüs Türk bayraklarıyla donatıldı.
MONTLARIYLA KAMUFLE OLDULAR
Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bando Takımı üyeleri, otobüsün orta bölümündeki koltuklara oturarak montlarıyla kendilerini gizledi. Otobüse binen yolcular, bando üyelerinin montlarını çıkarıp aniden Cumhuriyet marşlarını çalmaya başlamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
OTOBÜS KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Belediye ekiplerinin yolculara Türk bayrakları dağıtmasıyla otobüs kırmızı beyaza büründü. Marşlara ellerindeki bayraklarla eşlik eden yolculardan bazıları duygusal anlar yaşarken, bazıları da o anları sevinçle cep telefonlarıyla kaydetti.