Düzce'de "Yaşlılar Haftası" kutlandı

Düzce Belediyesi, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, yaşlılara çiçek ve hediyeler takdim etti.

Düzce Belediyesi bünyesindeki Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" kutlandı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, bakım merkezini ziyaret etti.

Kılıç ve müdürlük çalışanları, merkezde hizmet verilen yaşlılara çiçek ve hediyeler takdim ettikten sonra pasta kesildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
