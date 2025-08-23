Düzce'de Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi'nin İnşaatı Sürüyor

Düzce'de Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi'nin inşası devam ediyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Mahallesi'nde merkez pazaryerinin ikinci etabı olarak planlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Toplam 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan pazar yerinin inşaatı Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELTAŞ AŞ. tarafından yürütülüyor.

Betonarme temel üzerine çelik karkas taşıyıcı sistem kullanılarak inşa edilen pazar yeri, dayanıklı yapısı ve hızlı montaj avantajı sayesinde kısa sürede tamamlanacak.

Çocuklardan "Temiz Şehir Düzce" kampanyasına destek

Düzce Belediyesinin "Temiz Şehir Düzce" sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası, toplumsal farkındalık oluşturdu.

Kentte yaşayan 9 yaşındaki Eren Çolak, 11 yaşındaki Berkay Emir Yüksel ve 13 yaşındaki Eymen Çolak, yaşadıkları mahallede çevre temizliği başlatarak örnek davranış sergiledi.

"Yeşiladımlar81" adıyla sosyal medya hesabı açan çocuklar, temizlik çalışmalarını paylaşarak diğer yaşıtlarına da ilham veriyor.

Minik çevre kahramanları, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner ile bir araya geldi.

Temizlik ekipleriyle Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki parkı el birliğiyle temizleyen çocuklara "çevre kahramanı rozeti" verildi.

88. Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 88'ncisi düzenlenen Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri başladı.

Her sene 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda düzenlenen şenlik, bu sene orman yangını riski nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ta düzenleniyor.

Şenliğin ilk gününde Karadenizli sanatçılar sahne aldı, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Şenliklere katılanlar, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Yöresel ürünlerin sergilendiği stantların da ilgi gördüğü şenlikte çevre il ve ilçelerden gelenler ise kamp kurdu.

Şenlik, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Temmuz ayında orman yangını riski nedeniyle ertelenen Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri'nin daha sonra Gölyaka Kültür Park'ta yapılması yönünde karar alınmıştı.