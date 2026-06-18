Haberler

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün şoförü son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün makam şoförü Ersin Çakır, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır, Esençam köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün makam şoförü Ersin Çakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır, Esençam köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün makam şoförlüğünü yapan Ersin Çakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır için Esençam köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Çakır, dualarla köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu

Toprağın altında saklıydı! Tarihe ışık tutacak keşif
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın

İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?