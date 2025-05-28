Düzce'de Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarına Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Düzce'de Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarına Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 43 akaryakıt istasyonunda görev yapan 350 çalışana yangın güvenliği eğitimi düzenledi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle katılımcılara yangın güvenliği konusunda bilgiler aktarıldı ve başarıyla tamamlayanlara sertifikalar verildi.

Düzce'de itfaiye ekipleri tarafından 43 akaryakıt istasyonunda görev yapan 350 çalışana yangın güvenliği eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, toplumda yangın güvenliği bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, müdürlük binasında il genelindeki akaryakıt istasyonlarının çalışanlarına yangının oluşumu, yangın türleri, yangın öncesi alınacak önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürücülerin doğru kullanımı konularında bilgiler aktarıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından düzenlenen uygulamalı eğitimde ise yangın söndürme tüpü kullanımı gösterildi.

Katılımcılar, yangın söndürücüleri doğru ve etkili nasıl kullanacaklarını deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 350 kişiye katılım sertifikası verildi.

Gölyaka'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileriyle yıl sonu programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Minik Kalpler Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, Kur'an, ilahi ve şiirler okuyan çocuklar, daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla "Mescid-i Aksa" çocuk marşını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinin ardından pasta kesilerek çocuklara ve ailelerine ikram edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, yıl sonu etkinliğine maddi ve manevi destek veren Kur'an kursu hocalarına, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.