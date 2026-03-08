Sevimli kedi 'Şükufe' kursiyerlerin neşe kaynağı oldu

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (BELMEK) sokaktan sahiplenilen Kedi, kursiyer ve usta öğreticilerin maskotu haline geldi.

Sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine yönelik yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında BELMEK bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı.

Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Şükufe" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak kursiyerlerin ve çalışanların neşe kaynağı oldu.

Sempatik tavırlarıyla kursiyerlerin ilgisini çeken kedi, resim dersleri sırasında sınıflara girerek kursiyerlerin kucağına oturuyor, masaların üzerinde dolaşıyor, kalemlerle oynuyor.

"Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz"

Görsel sanatlar öğreticisi Hülya Hamurci, AA muhabirine, Şükufe'nin, kursiyerlerin ve çalışanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlatan Hamurci, "Kursiyerlerle oynuyor ve onlar resim yaparken kaleme müdahale ediyor. Bunu sevimli şekilde yapıyor. Rahatsız edici hareketleri yok ve asla tırmalamıyor. Onu da sanat eğitimiyle mi uysal yaptık bilmiyorum." diye konuştu.

Hamurci, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "İki yıldır bizimle birlikte. Birbirimize çok alıştık. Kara kediler kendilerini pek sevdirmez. Benim de bir kedim var Şukufe'ye benzeyen, o kendini hiç sevdirmiyor. Bunun doğası biraz farklı. Her yerde bizimle. Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kediyle aralarında güçlü bağ oluştuğundan bahseden Hamurci, "Her gün burada onunlayız. Olmadığında gözümüz onu arıyor. Buradaki kağıdı, kalemi, her şeyi çok seviyor." dedi.