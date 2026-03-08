Haberler

Sevimli kedi "Şükufe" kursiyerlerin neşe kaynağı oldu

Sevimli kedi 'Şükufe' kursiyerlerin neşe kaynağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, sokaktan sahiplenilen 'Şükufe' isimli kedi yavrusunu kursiyerler ve usta öğreticilerle birlikte besleyip, eğiterek merkezin neşe kaynağı haline getirdi.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (BELMEK) sokaktan sahiplenilen Kedi, kursiyer ve usta öğreticilerin maskotu haline geldi.

Sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine yönelik yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında BELMEK bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı.

Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Şükufe" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak kursiyerlerin ve çalışanların neşe kaynağı oldu.

Sempatik tavırlarıyla kursiyerlerin ilgisini çeken kedi, resim dersleri sırasında sınıflara girerek kursiyerlerin kucağına oturuyor, masaların üzerinde dolaşıyor, kalemlerle oynuyor.

"Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz"

Görsel sanatlar öğreticisi Hülya Hamurci, AA muhabirine, Şükufe'nin, kursiyerlerin ve çalışanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

Hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlatan Hamurci, "Kursiyerlerle oynuyor ve onlar resim yaparken kaleme müdahale ediyor. Bunu sevimli şekilde yapıyor. Rahatsız edici hareketleri yok ve asla tırmalamıyor. Onu da sanat eğitimiyle mi uysal yaptık bilmiyorum." diye konuştu.

Hamurci, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "İki yıldır bizimle birlikte. Birbirimize çok alıştık. Kara kediler kendilerini pek sevdirmez. Benim de bir kedim var Şukufe'ye benzeyen, o kendini hiç sevdirmiyor. Bunun doğası biraz farklı. Her yerde bizimle. Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kediyle aralarında güçlü bağ oluştuğundan bahseden Hamurci, "Her gün burada onunlayız. Olmadığında gözümüz onu arıyor. Buradaki kağıdı, kalemi, her şeyi çok seviyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı