Düzce'de 2025'te yapılan park ve bahçe çalışmaları paylaşıldı

Güncelleme:
Düzce Belediyesi, geçen yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı ekipler geçen yıl 651 fidan, 20 bin 720 de çalı dikti.

Şehir merkezi ve genelinde 16 bin 166 adet ağaç ve form, 43 bin 665 metrekare çalı ve 47 bin 45 gül budaması yapılırken, 865 metrekarelik alan da çimlendirildi.

Park ve yeşil alan bakım çalışmaları doğrultusunda 113 bin 125 metrekare yabani ot temizliği, 5 bin 592 ağaç dip çapa, 98 bin 750 gül dip çapa, 490 ağaçta herekleme ve 2 bin 944 ağaç sürgün temizliği çalışması ekiplerce yapıldı.

Ekipler şehir merkezi, Konuralp ve Bahçeşehir park alanları, orta refüjler, kavşaklar, sokak araları, cami bahçeleri ve mezarlıkların aralarında bulunduğu 10 milyon 790 bin metrekarelik alanda çim biçti.

Parklarda 920 metre beton bordür döşeme, 1129 metrekare taş döşeme, 13 bin 626 metrekare toprak tesviye, 1555 metreküp toprak dolgusu, 160 metreküp kum serimi, 426 metreküp beton dökümü, 1175 metrekare kauçuk döşeme ve 592 metrekare kauçuk tamiratı yapıldı.

Yetişkinlerin spor yapması için belirli mahallelerde 7 fitness aleti montajı ile 31 fitness aleti ekipmanının tamiratını tamamlayan ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelere 11 takım oyun grubu montajı, 16 oyun grubu ekipman montajı ve 110 oyun grubu tamiratı yaptı.

Darıcı Mahallesi'nde 1531 metrekarelik alanda yeni park yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kiretmitocağı, Akınlar, Çamköy, Kültür, Cumhuriyet, Karaca, Konuralp Şehit Bayram Gökmen mahalleleri ile Memur-Sen bölgesindeki parklar revize edildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
