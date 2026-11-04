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Düzce'de çekme karavanı saran yangın söndürüldü, karavan kullanılamaz hale geldi

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Düzce'de çekme karavanı saran yangın söndürüldü, karavan kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de Konuralp 550. Sokak'ta bir binanın yanında park halindeki çekme karavanda çıkan yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince binaya sıçramadan söndürüldü. Yangında çekme karavan kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de park halindeki çekme karavanda çıkan yangın söndürüldü.

Konuralp 550. Sokak'ta bulunan bir binanın yanındaki çekme karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, karavandaki yangını binaya sıçramadan söndürdü.

Yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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