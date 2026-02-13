Haberler

Düzce'de babalar ve kızları sevgilerini yastıklara işledi

Güncelleme:
Düzce Belediyesi'nin düzenlediği 'İlk Aşkımız Babalarımız' projesinde babalar ve kızları, kalp şeklinde yastıklar hazırlayarak unutulmaz anılar oluşturdu.

Düzce Belediyesince 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan "İlk Aşkımız Babalarımız" projesi kapsamında babalar ve kızları, kalp şeklinde yastıklar hazırladı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte 40 baba-kız, önceden hazırlanan yastık kılıflarını kap şeklinde keserek iğne iplikle dikti.

Etkinlikte dikiş yapan babaların çabaları, renkli görüntüler oluşturdu.

Hazırlanan yastıklar annelere hediye edilmek üzere baba ve kızlarına verildi.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Çocuk Üniversitesi öğretmeni Ayla Nur Kılıç, baba ve kızlarına unutulmaz anı bırakmak adına projeyi hazırladıklarını söyledi.

Baba ve kızların yastıklara işleme yaptığını anlatan Kılıç, "İlk Aşkımız Babalarımız diye yürüttüğümüz projede hem babalarımız hem de kız çocuklarımız mutlu oldu. Babalarıyla ortak hediye oluşturdular." dedi.

Etkinliğe kızlarıyla katılan Talha Akdağ ve Taner Süler de özellikle dikiş konusunda biraz zorlandıklarını fakat çocuklarıyla hediye hazırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
