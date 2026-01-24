Haberler

Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi

Güncelleme:
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu üyesi kadınlar, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına karşı Gaziantep Caddesi'nde toplandı. 1881 işlemeli Türk bayrağı açarak yürüyüş düzenleyen kadınlar, saldırıyı kınadı.

Düzce'de, terör örgütü YPG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu üyesi kadınlar, saldırıya tepki göstermek için Gaziantep Caddesi'nde toplandı.

Burada, Atatürk'ün doğum yılına ithafen 1881 işlemeyle yapılan Türk bayrağını açan kadınlar, marşlar söyleyerek Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Grubun başkanı Elif Yiğit Demir, burada yaptığı açıklamada, 1881 motiften oluşan al bayrakla kortej düzenleyerek saldırıya tepki gösterdiklerini söyledi.

Türk bayrağına yapılan saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını dile getiren Demir, "Sokak terörüyle, vandallıkla, kışkırtmayla sonuç alacağını zannedenler bilmelidir ki bu millet bayrağına, devletine kast edeni affetmez." dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Belçika'da yapay zeka şoku: Kral'ın sesi ve yüzüyle büyük vurgun girişimi

Türk futbolseverleri kızdıran kare

Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Belçika'da yapay zeka şoku: Kral'ın sesi ve yüzüyle büyük vurgun girişimi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

