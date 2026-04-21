Düzce'de BEKMEK kursiyerlerine kanserle mücadele eğitimi verildi

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kursiyerlerine, kanserle mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BELMEK'te sosyal farkındalık çalışmaları çerçevesinde düzenlenen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi personellerince kanser türlerine göre risk faktörleri, belirtiler, tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

Eğitimde kanserin önüne geçecek sağlıklı yaşam koşullarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından talepte bulunan kursiyerlerin, gezici mobil aracında kanser taraması ve vücut analiz ölçümleri gerçekleştirildi.