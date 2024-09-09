Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı yol yapım çalışmalarını inceledi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşımın sağlandığı güzergahta, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışması yürütülüyor.

Özlü, Kuzey Batı Çevre Yolu Yeşilçam köyü mevkisinden başlayarak Korugöl Tabiat Parkı'na uzanan 4,5 kilometrelik güzergahta devam eden yol genişletme ve yapım çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 12 metre genişliğindeki yol, alternatiflerine kıyasla daha ekonomik ve uzun ömürlü olması, aynı zamanda daha az bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle Düzce'de son 3 yıldır tercih edilen silindirle sıkıştırılmış beton uygulamasıyla yapılıyor.

Yerli ve milli kaynaklarla üretilen çimento kullanılarak elde edilen silindirle sıkıştırılmış beton yol, üretimde inorganik malzemeler kullanıldığı için çevreye duyarlılığıyla biliniyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV) işbirliğinde günübirlik mesire ve yürüyüş alanları oluşturması için yatırımların sürdüğü tabiat parkını tanıtmak üzere Kuzey Batı Çevre Yolunun Korugöl giriş noktasına tabela da yerleştirildi.