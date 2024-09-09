Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı yol yapım çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Yol yapım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğiyle yürütülüyor. Yolun silindirle sıkıştırılmış beton uygulamasıyla yapılması, ekonomik, uzun ömürlü ve çevreye duyarlı olması nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca, tabiat parkını tanıtmak amacıyla tabela da yerleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korugöl Tabiat Parkı güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşımın sağlandığı güzergahta, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışması yürütülüyor.

Özlü, Kuzey Batı Çevre Yolu Yeşilçam köyü mevkisinden başlayarak Korugöl Tabiat Parkı'na uzanan 4,5 kilometrelik güzergahta devam eden yol genişletme ve yapım çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 12 metre genişliğindeki yol, alternatiflerine kıyasla daha ekonomik ve uzun ömürlü olması, aynı zamanda daha az bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle Düzce'de son 3 yıldır tercih edilen silindirle sıkıştırılmış beton uygulamasıyla yapılıyor.

Yerli ve milli kaynaklarla üretilen çimento kullanılarak elde edilen silindirle sıkıştırılmış beton yol, üretimde inorganik malzemeler kullanıldığı için çevreye duyarlılığıyla biliniyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV) işbirliğinde günübirlik mesire ve yürüyüş alanları oluşturması için yatırımların sürdüğü tabiat parkını tanıtmak üzere Kuzey Batı Çevre Yolunun Korugöl giriş noktasına tabela da yerleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Belediyesi Düzce Belediyesi Faruk Özlü Güncel Turizm

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı

 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Şehitkamil, Oğuzeli 9-10 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BESYO tercihleri ne zaman 2024? BESYO yerleştirme işlemleri ne zaman, nereden yapılacak? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolonya Cumhuriyeti filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Eylül Polatlı, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Suna Kepolu Ataman kimdir? Suna Kepolu Ataman kaç yaşında ve nereli? 10 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Akrep, Aslan burcu yorumu! 10 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title