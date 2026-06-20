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Düzce'de jandarma ekiplerine Babalar Günü sürprizi

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Düzce Belediyesi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde trafik timlerine Babalar Günü sürprizi yaptı. Eğitim sırasında çocuklarının mesajlarıyla karşılaşan jandarma personeli duygulu anlar yaşadı.

DÜZCE Belediyesi tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümünde Jandarma Trafik Timlerine 'Babalar Günü' sürprizi hazırlandı. Sürpriz karşısında duygulanan jandarma personeli, unutulmaz anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü ve Babalar Günü kapsamında anlamlı sürpriz hazırladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Trafik Timleri, katıldıkları 'Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi' sırasında ekranda çocuklarının mesajları ile karşılaştı. Sürpriz karşısında duygulanan jandarma personeli, unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklar, daha sonra ellerinde çiçeklerle babalarıyla buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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