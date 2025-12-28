Haberler

Düzce Korugöl Tabiat Parkı karla kaplandı

Güncelleme:
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü. Düzce Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından yapılan düzenlemeler ile doğaseverler için ideal bir gezi rotası haline gelen park, kar manzaralarıyla göz dolduruyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, sosyal tesis ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl mevkisinde kar etkili oldu.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.

Öte yandan, Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
