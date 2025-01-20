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Düzce'de Altyapı Sorunu: Melen Çayı'na Kanalizasyon Karışıyor

Düzce'de Altyapı Sorunu: Melen Çayı'na Kanalizasyon Karışıyor
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Düzce Belediyesi, 5 ilçedeki altyapı sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına aktığını tespit etti. Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu durumun İstanbul'a giden içme suyuna kanalizasyon karışmasına sebep olduğunu belirtti. Özlü, İSKİ ve İBB'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Düzce Belediyesi, 5 ilçedeki altyapı sistemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin ( İski ) sorumluluğundaki Melen Çayı ve kollarına aktığının belirlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, İstanbul'a giden ham içme suyuna kanalizasyon karıştığı açıklaması sonrası sadece merkezde değil diğer ilçelerde durumun daha kötü olduğunun kayda geçen görüntülerle kanıtlandığı belirtildi.

Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka'da altyapı sistemlerinin açık şekilde Melen Çayı ve kollarına aktığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Başkan Özlü'nün, merkez ilçede sahaya çıkarak Konuralp Tabakhane Deresi'nde yaptığı, 'Düzce'nin Melen Havzası içinde yer alan ilçelerinde de kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ve kollarına bağlandığı' açıklaması üzerine araştırma yapılarak güncel durum gözler önüne serildi." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'a giden ham içme suyunun yüzde 36'sını sağlayan Melen Havzası'nın özel hükümlerle korunması gerektiği, altyapı, donanım, denetim gibi sorumlulukların ise 2008'den bu yana İBB ve İski'ye ait olduğunun her kesim tarafından bilindiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, özel hükümlerin sadece denetim ve yaptırım kısmında faal olan İski, sınırlar içinde yer alan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için adeta aşılmaz engel olarak görülüyor. İski'nin sert kuralları sebebiyle tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere çeşitli iş kollarında yatırımlar da sekteye uğruyor. Öyle ki arıtma taahhüdünde bulunan teşvikli girişimler dahi İski'nin yaptırımları karşısında ruhsat alamıyor, faaliyetlerine başlayamıyor. Hal böyle iken Düzce merkezde şahit olunan kanalizasyonların durumu aynı şekilde Melen Havzası içindeki ilçelerde de tespit edildi. Ocak 2025 tarihli görüntüler tek tek incelendiğinde Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka'da kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ya da ona ulaşan kollarına bağlandığı kayda geçirildi."

Açıklamada ayrıca, Özlü'nün, meselenin münferit vidanjör olayından çok daha ciddi boyutta olduğunu tekrarladığı, İSKİ ve İBB'nin sorumluluklarını hiç vakit kaybetmeden en kısa süre içinde tamamlaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Özlü, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İSKİ ile İBB'ye yatırımlarını tamamlama çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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