Üye Girişi
Haberler

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllar önce evlenerek 3 çocuk sahibi olan baba Shaye Scott, 39 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu. Eşinin cinsiyet değiştirmesine anlayış gösteren kadın, evliliğine devam etme kararı aldı. Çiftin büyük çocuğu da babasına anne demeye başladı.

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan Shaye Scott isimli adam evlenip 3 çocuk sahibi olduktan sonra cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinin anlayış göstermesiyle birçok operasyondan geçen Scott'un hayatı tartışma konusu oldu.

EŞİNİ AMELİYAT SÜRECİNDE YALNIZ BIRAKMADI

2006 yılında Amanda Scott ile evlenen Shaye Scott 2012, 2014 ve 2018 yılında çocuklarını kucağına aldı. Yıllarca eşiyle evliliğine devam eden Shaye Scott, cinsiyet değiştirme kararı aldı. Eşinden de bu konuda destek alan adam, 2023 yılında birçok operasyon geçirerek cinsiyet değiştirdi. Eşini bu kararında destekleyen kadın, Shaye Scott'u hormon replasman tedavisi ve yüz feminasyonu ameliyatında bir an olsun yalnız bırakmadı.

ÇOCUK, BABASINA ANNE DEMEYE BAŞLADI

Babalarının cinsiyet değiştirerek kadın olmasını normal karşılayan ve sürece ayak uyduran üç çocuk dan en büyüğü babasına anne demeye başladı. Çiftin iki oğlu ise baba demeye devam ediyor. Yeni hayatlarını da saklamadan yaşayan çift, sosyal medya hesaplarından sık sık mutlu aile karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Dünya

Dünya Magazin Dünya Haberler

500

Yorumlar (4)

Erkan Unal:

Bunu gören çocukları da buna yönelecek ve böyle çoğalarak devam edecek

56
2
yanıtYanıtla
JY:

KENDİ HAYATI KENDİ TERCİHİ KİMSE KARIŞAMAZ. SAYGI GOSTERMEYİ ÖĞRENİN.

6
48
yanıtYanıtla
Emir önder:

bati medeniyeti

3
2
yanıtYanıtla
Sefa:

ozcan pnesi bu.

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title